Парфенов поздравил "Локомотив" с победой в Кубке России

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что гордится своей командой, несмотря на поражение в финале Кубка России с "Локомотивом"​ (0:1).

– Поздравляю "Локомотив" с победой, – цитирует Парфенова пресс-служба "Урала". – Благодарю ребят за весь путь, который мы проделали до Самары. Я горд за свою команду. Да, у нас были кадровые потери. Тяжелый получился матч. Во втором тайме вернусь в игру, создавали много моментов. Но не смогли забить.

Дмитрий Парфёнов: «Поздравляю «Локомотив» с победой. Благодарю ребят за весь путь, который мы проделали до Самары. Я горд за свою команду. Да, у нас были кадровые потери. Тяжелый получился матч. Во втором тайме вернусь в игру, создавали много моментов. Но не смогли забить». pic.twitter.com/xdGlwok1FQ — ФК Урал (@FCURAL) 22 мая 2019 г.

"Локомотив" победил "Урал" и в восьмой раз завоевал Кубок России. Шесть из них – с Семиным