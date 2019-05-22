"Локомотив" победил "Урал" и в восьмой раз завоевал Кубок России. Шесть из них - с Семиным

"Локомотив" обыграл "Урал" со счетом 1:0 в финале Олимп-Кубка России. Московский клуб в третий раз за последние пять лет выиграл этот трофей. Отметим, что команды встречались в финале Кубка-2017.

Единственный мяч в этой встрече забил Дмитрий Баринов, это его второй гол в текущем сезоне и первый в рамках кубка.

Для "Локомотива" этот кубок стал восьмым в российской истории (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15, 2016/17 и 2018/19), а с учетом двух трофеев в СССР (1936, 1957) – десятым. Главный тренер "Локо" Юрий Семин выиграл с командой уже шестой кубок (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17, 2018/19). "Урал" два раза в своей истории выходил в финал турнира.

Олимп-Кубок России

Финал

"Локомотив" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: Баринов, 27.

"Локомотив": Гильерме, Идову, Чорлука, Крыховяк, Лысов, Жемалетдинов, Баринов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Тарасов, 67), Фернандеш, Смолов (Кварацхелия, 90+4).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Емельянов, Страндберг, Меркулов, Ильин, Бумаль, Фидлер (Бавин, 84), Эль-Кабир, Погребняк, Панюков (Араторе, 56).

Предупреждения: Баринов, 40. Погребняк, 59. Меркулов, 82. Емельянов, 87. Гильерме, 90+2.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Хатуев (Грозный).

ВАР: Карасев (Москва). Вилков (Нижний Новгород).

22 мая. Самара. Стадион "Самара Арена".