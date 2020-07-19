Парфенов подал в отставку после поражения от «Химок»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подал в отставку. Об этом он заявил в эфир «Матч ТВ» после поражения от «Химок» (1:3) в 1/2 финала Олимп-Кубка России.

«Провалили игру, — сказал тренер. — Есть решение — я покидаю команду. хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока. Надо двигаться дальше».

45-летний Дмитрий Парфенов возглавил «Урал» в 2018 году. При нем команда дошла до финала Кубка в прошлом сезоне. До этого он привел «Тосно» к победе в Кубке страны.

За тур до завершения Тинькофф чемпионата России «Урал» занимает 11-е место, имея в активе 35 очков.