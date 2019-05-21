Парфенов не согласился с тем, что Кубок России теряет престиж

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов​ поделился ожиданиями от финального матча Кубка России против "Локомотива". Встреча состоится 22 мая, начало – в 18.30 по московскому времени.

– Как считаете больше плюсов или минусов в том, что встретились с "Локомотивом" в чемпионате – и тут же в финале Кубка?

– Никто же при составлении календаря не ожидал, что так произойдет. Просто совпало. А так в РПЛ все друг друга знают хорошо – вряд ли воскресная встреча в Екатеринбурге открыла нам какие-то тайны москвичей и наоборот. "Локо" не нуждается в дополнительном представлении, это чемпион прошлого года. Мы прекрасно знаем соперника – впрочем, как и он нас.

– На что у вас основная ставка в том, чтобы превзойти такого оппонента?

– На игроков, команду. Тактика? Ну кто же раскрывает ее до игры. Скажу так: понимаю, что хочу увидеть на поле и как действовать "Уралу". Это финал, один матч – тут многое нивелируется и отходит на второй план.

– Ребята часто вспоминают матч двухлетней давности в финале Кубка с тем "Локо" ("Урал" тогда уступил 0:2. – Прим. "СЭ"), где в концовке случилась драка между Ари и Фидлером? Проводят люди какие-то параллели?

– Думаю, что-то из того матча футболисты в раздевалке обсуждают. Но мы находимся в тренерской – в душу к ребятам не лезем.

– У вас есть какое-то особое отношение к Кубку России? Говорят, он теряет престиж…

– В чем?! Вот чемпион страны – "Локомотив" – вышел в финал. Тот же "Спартак" очень хотел победить, но мы красно-белым не позволили. Это же не значит, что престиж теряется, правильно?

– То есть у "Урала" нет к Кубку отношения как ко второсортному?

– И у "Локо" такого нет, уверяю. По значимости это второй трофей в стране. Какое может быть пренебрежение к таким соревнованиям?! Нет ничего подобного. Титул, который на всю жизнь остается у тренеров и игроков.