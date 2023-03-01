Хлусевич: «Конфликта с Глушенковым нет»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич после ответного матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (4:2) отметил, что у него нет конфликта с нападающим Максимом Глушенковым.

— Не показалось, что игра с «Локомотивом» была достаточно грубой?

— Все-таки борьба за проход дальше, поэтому это нормально, — приводит Sport24 слова Хлусевича. — Ничего страшного в этом нет.

— Был момент, когда сцепились с Глушенковым.

— Был небольшой инцидент, но это останется между нами. Конфликта нет.