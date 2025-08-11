«Оренбург» и «Ахмат» встретятся в матче группового этапа Кубка России

«Оренбург» и «Ахмат» встретятся в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 13 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи оренбуржцев и грозненцев. Ключевые события и результат игры «Оренбург» — «Ахмат» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

13 августа, 16:15. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Вторая встреча команд в групповом этапе состоится 30 сентября. В 1-м туре «Оренбург» уступил «Рубину» со счетом 0:2, а «Ахмат» проиграл «Зениту» (1:2).