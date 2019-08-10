Определились все участники 1/32 финала Кубка России

"Сахалин" обыграл "Благовещенск" в матче 1/64 финала Олимп-Кубка России - 2:0. Островитяне стали последним участником 1/32 финала. Их соперником станет "СКА-Хабаровск". Игра намечена на 3 сентября.

Со стадии 1/32 финала в борьбу вступают клубы Олимп-ФНЛ. С 1/16 финала - клубы премьер-лиги.

Олимп - Кубок России

1/64 финала

"Благовещенск" - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 0:2 (0:1)

Голы: Есиков, 28 (0:1). Дроздов, 49 (0:2).