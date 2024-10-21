Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:08

Опейкина назначена главным арбитром на матч «Оренбург» — «Химки» в Кубке России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

РФС объявил назначения арбитров и инспекторов на матчи 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России, которые пройдут с 22 по 24 октября.

Вера Опейкина будет судить встречу между «Оренбургом» и «Химками». Ее помощниками станут Денис Петров и Альмир Хатмуллин. На ВАР назначен Сергей Цыганок.

Игра состоится в Оренбурге 23 октября и начнется в 16.30 по местному времени.

22 октября (вторник)

«Факел» — «Зенит»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Артем Перов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Александр Машлякевич; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Максим Ковалев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Александр Гончар.

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Сергей Каруненко, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Владимир Казьменко.

23 октября (среда)

«Оренбург» — «Химки»: судья — Вера Опейкина; помощники судьи — Денис Петров, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Цыганок, АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Николай Иванов.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Егор Егоров; помощники судьи — Адлан Хатуев, Андрей Филипкин; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Андрей Бутенко.

«Акрон» — «Рубин»: судья — Артем Любимов; помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Руслан Шекемов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Виктор Кулагин.

«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов, АВАР — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.

24 октября (четверг)

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Маликов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Роман Сафьян, АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Олег Соколов.

В Пути РПЛ принимают участие 16 клубов РПЛ, которые разделены на четыре группы. Команды должны сыграть шесть матчей на групповой стадии.

Кубок России по футболу сезона-2024/25: новости, расписание и результаты матчей, статистика игр и комментарии экспертов

Футбол
Кубок России
Вера Опейкина
Читайте также
Пять претензий к главному тренеру «Спартака» Станковичу: притащил Абену, «пустая» харизма, регресс игроков
Биография Роберта Уиттакера: путь австралийского каратиста до пояса чемпиона UFC
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Утверждено расписание шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России
В РФС заявили о повышении посещаемости матчей Кубка России
Стали известны итоги жеребьевки шестого раунда пути регионов Кубка России
В РФС рассказали об инновациях в подходе к освещению турниров
Кубок России, результаты 1/16 финала Пути регионов: «Чайка» обыграла «Знамя Труда» и другие матчи
«Чайка» победила «Знамя Труда» в Кубке России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости