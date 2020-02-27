ОМОН проводит учения в Москве перед матчем «Спартак» — ЦСКА
Сегодня в Москве на станции метро «Спартак» бойцы ОМОН проводят учения в связи с предстоящим матчем 1/4 финала Олимп-Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Как сообщает «БИЗНЕС Online», бойцы ОМОН и несколько десятков гражданских искусственно воссоздали ситуацию с фанатскими беспорядками.
Открытая тренировка полицейских на станции метро «Спартак». Готовятся к возобновлению сезона.— Артем Локалов (@lokalov) February 27, 2020
А открытая тренировка «Спартака» накануне матча с «Динамо» — завтра. Но уже на поле.
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Сотрудники правопорядка сперва пытаются уговорить всех разойтись и соблюдать общественный порядок. Далее они встают «живым щитом» и с готовностью применить дубинки и прочие спецсредства.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 4 марта на стадионе «Открытие Арена». Начало в 19.30 по московскому времени.
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