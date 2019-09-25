Олег Романцев: «В Челнах спартаковцы выглядели вполне достойно»

Трудную победу «Спартака» над «КАМАЗом» (2:1) в 1/16 финала Кубка России «СЭ» прокомментировал самый титулованный тренер в истории красно-белых Олег Романцев.

— Победа есть победа. Не скажу, что «Спартаку» она далась легко, как, впрочем, и другим клубам премьер-лиги — это кубок, — сказал Романцев. — Спартаковцы выглядели вполне достойно. Хотя без ошибок и не обошлось. Не понравилось то, что москвичи плохо выходили из обороны, используя много передач поперек, и соперник успевал возвращаться назад. К тому же «Спартак» не использовал то, что «КАМАЗ» атаковал большими силами и это позволяло поймать соперника на контратаке. Но гости этим не воспользовались.

— Что касается настроя и желания, то «Спартак» проявил их в полной мере, — продолжает Романцев. — Ни к кому из гостей претензий в плане отношения к делу нет, но и выше головы никто из них не прыгнул. Остается только пожелать спартаковцам удачи на нелегком кубковом пути. (Александр Львов)

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