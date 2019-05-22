Около 3 тысяч болельщиков поддержат "Урал" в финале Кубка с "Локомотивом"

В финале Олимп-Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом"​ в Самаре ожидается около трех тысяч болельщиков екатеринбургского клуба. Встреча пройдет в среду, 22 мая. Начало - 18:30 (мск).

Ранее сообщалось, что игра пройдет при заполненных трибунах. Уже проданы 43 тысячи билетов. Как сообщил "СЭ" глава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович, "Локомотив" запросил 4500 билетов для своих активных болельщиков, а "Урал" – 1500.

Напомним, в полуфинале Кубка России "Урал" обыграл "Арсенал" с общим счетом 3:2, а "Локомотив" победил "Ростов" (4:2).

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На финале Кубка будет аншлаг. Все билеты проданы