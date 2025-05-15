Обляков — о победе над «Зенитом»: «Проявили характер и смогли взять верх в непростом матче»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от победы в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России над «Зенитом» (3:2 по сумме двух матчей).

«Поздравляю всех болельщиков ЦСКА с важной победой! Проявили характер и смогли взять верх в непростом матче. Огромное спасибо каждому, кто поддерживал команду, — ваша энергия, 12-й номер, действительно творит чудеса на трибунах! Вперед, ЦСКА!» — написал Обляков в своем Telegram-канале.

В суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».