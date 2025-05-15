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«Спартак» — «Ростов»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.00 мск

«Спартак» и «Ростов» сыграют в финале Пути регионов Кубка России 15 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Ростов» сыграют финал Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 15 мая. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния москвичей и ростовчан за место в кубковом суперфинале. Ключевые события игры «Спартак» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.
15 мая 2025, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Ростов

В прямом эфире матч показывают каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала. Трансляция на федеральном канале начнется в 19.15 мск.

Во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России-2024/25 «Спартак» обыграл московское «Динамо» (2:1), а «Ростов» выиграл у «Локомотива» (2:0). Победитель этого противостояния выйдет в суперфинал Кубка России.

Обладателем Кубка в сезоне-2023/24 стал «Зенит». В суперфинал по Пути РПЛ вышел ЦСКА, который накануне завершил в свою пользу двухматчевое противостояние с сине-бело-голубыми (0:2, 2:0, пенальти — 4:3).

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Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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