Норманн может сыграть с «Ростовом» в Кубке России

Полузащитник «Динамо» Норманн в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда сможет вернуться на поле после травмы. 8 октября хавбек получил травму плеча в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

— Как ты себя чувствуешь? Была информация, что ты пропустишь месяц.

— Рад, что «Динамо» в прошедшем матче набрало три очка. Я скоро буду готов выйти на поле!

— Сможешь ли ты сыграть в матче против «Ростова»?

— Может быть. Я еще не знаю.

Матч «Динамо» — «Ростов» пройдет во вторник, 18 октября. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20.30 по московскому времени.

В текущем сезоне Норманн провел 6 матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями.