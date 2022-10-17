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Сегодня, 15:51

Норманн может сыграть с «Ростовом» в Кубке России

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
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Полузащитник «Динамо» Норманн в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда сможет вернуться на поле после травмы. 8 октября хавбек получил травму плеча в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

— Как ты себя чувствуешь? Была информация, что ты пропустишь месяц.

— Рад, что «Динамо» в прошедшем матче набрало три очка. Я скоро буду готов выйти на поле!

— Сможешь ли ты сыграть в матче против «Ростова»?

— Может быть. Я еще не знаю.

Матч «Динамо» — «Ростов» пройдет во вторник, 18 октября. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20.30 по московскому времени.

В текущем сезоне Норманн провел 6 матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями.

Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
2
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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