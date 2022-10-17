Селюк считает, что «Зенит» играет в Кубке России не в полную силу

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением об игре «Зенита» в Кубке России. Он считает, что петербургский клуб недонастроен в этом турнире.

«В Кубке России у «Зенита» будто недонастрой. Но потом они могут посмеяться над «Спартаком» и «Крыльями Советов», которые выйдут с первого и второго мест, а «Зенит» выйдет с третьего и выиграет турнир.

И я предложил бы так — выигрыш «Зенита» со счетом 1:0 считать поражением. Не засчитывать три очка. Ведь счет 1:0 для них — медвежья услуга", — цитирует Селюка Legalbet.

После трех туров Кубка России «Спартак» с 9 очками лидирует в группе, вторыми идут «Крылья Советов», «Зенит» — на третьей строчке.