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Сегодня, 20:15

Селюк считает, что «Зенит» играет в Кубке России не в полную силу

Виктория Кравченко
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Агент Дмитрий Селюк поделился мнением об игре «Зенита» в Кубке России. Он считает, что петербургский клуб недонастроен в этом турнире.

«В Кубке России у «Зенита» будто недонастрой. Но потом они могут посмеяться над «Спартаком» и «Крыльями Советов», которые выйдут с первого и второго мест, а «Зенит» выйдет с третьего и выиграет турнир.

И я предложил бы так — выигрыш «Зенита» со счетом 1:0 считать поражением. Не засчитывать три очка. Ведь счет 1:0 для них — медвежья услуга", — цитирует Селюка Legalbet.

После трех туров Кубка России «Спартак» с 9 очками лидирует в группе, вторыми идут «Крылья Советов», «Зенит» — на третьей строчке.

Источник: https://legalbet.ru/news/selyuk-predlagayu-viigrish-zenita-so-schyotom-10/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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