«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России

«Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России. Единственный мяч в этой встрече в концовке встречи забил Александр Ставпец.

В следующем раунде кубка «Нижний» сыграет с победителем пары «Шинник» — «Сочи».

Олимп — Кубок России

1/16 финала

«Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:0 (0:0)

Гол: Ставпец, 78.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Гаджибеков (Лебедев, 80), Федорив, Зуев, Голышев (Чудин, 69), Ставпец, Сапета, Игнатович (Морозов, 88), Комолов, Палиенко.

«Краснодар»: Крицюк, Камболов (Черников, 69), Фьолусон, Спаич, Скопинцев, Рамирес (Уткин, 46), Стоцкий, Намли, Кайю (Онугха, 80), Берг, Сулейманов.

Предупреждения: Кайю, 17. Камболов, 22. Комолов, 56. Спаич, 67. Зуев, 68. Лебедев, 87.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Калугин (Москва), Шимарыгин (Ленинградская область).

25 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 17870 зрителей.

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