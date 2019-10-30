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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Никола Влашич: «Нам нужна была эта победа»

22:20
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после победы над «Уфой» (1:0) в 1/8 финала Кубка России прокомментировал итоги игры.

— Была обратная ситуация, чем в прошлых матчах, — сказал Влашич. — У «Уфы» было больше моментов, чем у нас. Но соперник не забил. Хотя раньше было наоборот. Сейчас большая часть команды счастлива. Нам нужна была эта победа.

— Вы были удачливее?

— Это не удача. Соперник не реализовал выходы один на один. Вратарь спас. Это показатель его класса. (Ярослав Сусов)

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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