Никола Влашич: «Нам нужна была эта победа»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после победы над «Уфой» (1:0) в 1/8 финала Кубка России прокомментировал итоги игры.

— Была обратная ситуация, чем в прошлых матчах, — сказал Влашич. — У «Уфы» было больше моментов, чем у нас. Но соперник не забил. Хотя раньше было наоборот. Сейчас большая часть команды счастлива. Нам нужна была эта победа.

— Вы были удачливее?

— Это не удача. Соперник не реализовал выходы один на один. Вратарь спас. Это показатель его класса. (Ярослав Сусов)