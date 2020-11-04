Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча Бетсити Кубка России против «СКА-Хабаровска» (0:1) раскритиковал решение главного арбитра встречи Павла Шадыханова. После жесткого столкновения с нападающим хозяев Владиславом Брагиным, который ударил соперника локтем в голову, полузащитник казанцев Дарко Йевтич получил сотрясение мозга и перелом носа. За это нарушение арбитр показал Брагину только желтую карточку.

«Наверное, по версии арбитра, игрок должен был умереть на футбольном поле, чтобы заслужить удаление у соперника, — приводит слова Слуцкого сайт «Рубина». — На мой взгляд, когда футболист разбивает локтем нос, и человек просто теряет сознание от этого удара... Надо было только, наверное, убить, чтобы арбитр его удалили. На мой взгляд, это однозначная красная карточка. Я не пытаюсь винить судью в нашем поражении, но если мы говорим про эпизод с Йевтичем, то там красная карточка».

О состоянии Йевтича тренер добавил: «Боялись, что может быть кровоизлияние в мозг».