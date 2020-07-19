На матч «Зенит» — «Спартак» не пускают в красно-белом
19:03
На полуфинальный матч Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» нельзя было попасть в красной-белой одежде. Перед игрой на «Газпром Арену» пытались попасть два молодых человека в красных поло. Оба надели красно-белые маски, у одного из них были белые джинсы. При этом ни на ком из них не было символики «Спартака».
Однако стюарды сообщили молодым людям, что им запрещено пускать на стадион людей в красно-белом. Болельщики после разговоров со стюардами и полицейскими ушли. (Гоша Чернов)
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Как закончится кубковый полуфинал «Зенит» — «Спартак»?
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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