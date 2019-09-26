По итогам матча 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» (1:2) в Набережных Челнах жалоб от команд по проведению игры не поступало, информирует inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

Ранее стало известно, что фанатов «Спартака» во время матча закрыли в клетке на ключ.

— Матч прошел без каких-либо замечаний. Более того, представитель «Спартака» поблагодарил за организацию матча и за теплый прием, — отметили в МВД.

До этого в РФС заявили, что изучат данную ситуацию. В организации запросили информацию у организаторов матча и у представителей службы безопасности московского клуба.