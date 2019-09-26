Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

МВД: матч «КАМАЗ» — «Спартак» прошел без замечаний

14:28
Теги:

По итогам матча 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» (1:2) в Набережных Челнах жалоб от команд по проведению игры не поступало, информирует inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

Ранее стало известно, что фанатов «Спартака» во время матча закрыли в клетке на ключ.

— Матч прошел без каких-либо замечаний. Более того, представитель «Спартака» поблагодарил за организацию матча и за теплый прием, — отметили в МВД.

До этого в РФС заявили, что изучат данную ситуацию. В организации запросили информацию у организаторов матча и у представителей службы безопасности московского клуба.

Дополнительная информация

https://inkazan.ru/news/sport/26-09-2019/match-proshel-bez-zamechaniy-mvd-o-situatsii-s-fanatami-spartaka-v-chelnah

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




Прямой эфир
Прямой эфир