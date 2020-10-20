Мозес не полетел со «Спартаком» на матч с «Енисеем»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не полетел с командой в Красноярск на матч группового турнира Кубка России против «Енисея». Встреча состоится в среду, 21 октября. Начало — в 15.00 (мск).

Данное решение принял главный тренер москвичей Доменико Тедеско, чтобы 29-летний нигериец смог лучше подготовиться к матчу 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

Мозес дебютировал за «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2), выйдя на замену на 55-й минуте вместо Наиля Умярова.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в субботу, 24 октября. Начало — в 19.00 (мск).