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Мозес не полетел со «Спартаком» на матч с «Енисеем»

16:53
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не полетел с командой в Красноярск на матч группового турнира Кубка России против «Енисея». Встреча состоится в среду, 21 октября. Начало — в 15.00 (мск).

Данное решение принял главный тренер москвичей Доменико Тедеско, чтобы 29-летний нигериец смог лучше подготовиться к матчу 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

Мозес дебютировал за «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2), выйдя на замену на 55-й минуте вместо Наиля Умярова.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в субботу, 24 октября. Начало — в 19.00 (мск).

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Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд




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