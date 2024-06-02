Мостовой заявил, что «Зенит» не надо сравнивать с «Реалом»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, можно ли сравнить «Зенит» с «Реалом».

В субботу, 1 июня «Реал» выиграл у дортмундской «Боруссии» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Мадридцы стали победителями турнира в 15-й раз в истории.

В воскресенье, 2 июня «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России и завоевал трофей в шестой раз в истории.

«Не надо их сравнивать. Мы изначально знаем, что «Зенит» сильнее всех в России. Вы этих бразильцев уберите и поставьте в «Урал», они также там будут играть», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» впервые в истории выиграл все три трофея в России за один сезон — команда стала победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка России.

(Константин Передерий)