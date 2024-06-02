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Медведев — о победе «Зенита» в Кубке России: «Я счастлив»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился эмоциями после победы сине-бело-голубых в FONBET Кубке России.

В суперфинале турнира питерцы одержали победу над «Балтикой» со счетом 2:1.

— Вы счастливы?

— Я счастлив!

«Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России. По количеству побед в турнире петербургскую команду опережают только ЦСКА (8) и «Локомотив» (9).

Кроме этого, «Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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