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Зобнин и Мартинс пропустят матч с «Ростовом»

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Полузащитники «Спартака» Роман Зобнин и Кристофер Мартинс пропустят матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом», сообщает Metaratings.

Оба футболиста продолжают восстанавливаться от полученных повреждений. 2 ноября Зобнин и Мартинс оказались вне заявки на игру 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

В сезоне-2024/25 Зобнин провел 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. У Мартинса 2 гола и 1 результативный пас в 15 играх.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится во вторник, 5 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
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