Мор считает группу «Спартака» самой интересной в FONBET Кубке России

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я бы назвал эту группу самой интересной. «Спартак» старается играть в футбол, «Динамо» при Личке тоже будет это делать, а не мучиться. То же самое «Краснодар» уже давно делает. Так что все матчи будут очень интересные. И «Пари НН», конечно, будет пытаться отбирать очки», — цитирует Мора «РБ Спорт».

«Спартак» сыграет в группе с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».