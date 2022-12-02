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Сегодня, 17:57

Митрофанов объяснил, почему КДК РФС не может наказать Промеса красной карточкой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему КДК РФС не может применить наказание в виде красной карточки к полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

— Решения КДК и ЭСК в оценке эпизода с Промесом разнятся. Почему так происходит?

— Они не разнятся. Дело в том, что это вопрос возможности правильного применения КДК РФС норм дисциплинарного регламента. КДК действительно может поправить судью. В том случае, если арбитр по каким-то причинам не дал оценки тому или иному игровому эпизоду. ЭСК, рассмотрев вопрос, вынес свое решение. ЭСК посчитала возможным применение наказания к Квинсу Промесу. Но в ходе расследования КДК было установлено, что судьи этот вопрос обсуждали. Обсуждался вопрос вынесения желтой карточки. Соответственно, судья дал оценку эпизоду. В случае, если судья дал оценку эпизоду, КДК не имеет право вмешиваться. Если бы выяснилось, что судья не заметил, что судьи не обсуждали этот вопрос и есть такое решение ЭСК, то КДК вынесло бы наказание.

В матче 6?го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Спартак» произошла массовая драка после финального свистка. В результате драки шесть игроков матча были удалены: Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов (все — «Спартак»), а также Вильмар Барриос, Родригао и Малком (все — «Зенит»). Главный арбитр встречи Владимир Москалев не стал наказывать Промеса.

Квинси Промес
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Максим Митрофанов
КДК
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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