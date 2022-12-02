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Ширко — о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»: «Я с удовольствием смотрел»

Алина Савинова
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Экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко высказался о решении КДК дисквалифицировать на шесть матчей Кубка России троих футболистов московского клуба.

«Да, дисквалифицировали троих футболистов «Спартака», но у команды есть хороший состав. Можно сейчас посмотреть на других ребят. Не готов сказать, дойдет ли «Спартак» с такими потерями до финала. Соболев, Шамар и Селихов важные, определяющие и нужные футболисты. Тогда другие игроки должны взять на себя роли лидеров.

Я с удовольствием смотрел на этот эпизод. Если серьезно, то судья упустил момент, когда это все переросло в неконтролируемую драку. Был накал страстей, здесь ничего нового. В таких играх судья должен четко все контролировать", — приводит «РБ Спорт» слова Ширко.

1 декабря Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать Малкома, Вильмара Барриоса, Родригао (все трое — «Зенит»), а также Александра Селихова, Шамара Николсона и Александра Соболева (все трое — «Спартак») на 6 матчей Кубка за участие в массовой драке в концовке матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти — 4:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shirko-s-udovol-stviem-smotrel-na-draku-v-matche-zenit-spartak/
Александр Ширко
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Ширко — о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»: «Я с удовольствием смотрел»
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