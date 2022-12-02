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Сегодня, 18:00

Митрофанов разочарован дракой между футболистами «Спартака» и «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать игроков «Спартака» и «Зенита» на шесть матчей в Кубке России.

Комитет дисквалифицировал Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») за драку после завершения основного времени матча.

— Какое у вас отношение к произошедшей драке между игроками «Зенита» и «Спартака»?

—Футбол — это игра эмоциональная. Но драки устраивать не нужно. Поэтому в регламенте есть такое наказание. Наказание именно за массовую драку, которое достаточно жесткое. И отношение очень простое. Мы разочарованы, что два ведущих клуба лишились своих игроков в значительном количестве. Кубок потерял шесть игроков на шесть матчей. Мы расстроены фактом драки и разочарованы, что такое количество игроков выбыло из соревнований.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Максим Митрофанов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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