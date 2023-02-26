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Сегодня, 09:59

Мирзоян поделился мнением об инциденте с Венделом в матче FONBET Кубка России

Виктория Кравченко
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Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян отреагировал на инцидент с выброшенным с трибун бананом в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

«Таких людей просто надо брать и объяснять им, что это гадко. Их семьям тоже стоит это объяснять. Я не думаю, что это был какой-то взрослый человек. Вообще не думаю, чтобы кого-то в Ульяновске обидели представители Бразилии. Это бескультурье. Надо не просто внушать, а найти такой способ воздействия, чтобы неповадно было и другим повторять такие жесты. Это оскорбление своей же нации. Мы оскорбляем сами себя всем этим. Где-то он наслышался этого, поэтому стоит посмотреть вообще его окружение, а это дело уже для правоохранительных органов. Естественно, они его вычислят и перестанут пускать на стадион. Но это же не значит, что он изменит свое мнение. Он продолжит делать это и в другом месте. Надо донести до этих людей, что это неправильно, а то они будут еще этим гордиться. Надо перевоспитывать, по-другому, мы не сможем добиться ничего», — цитирует Мирзояна Betonmobile.ru.

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://betonmobile.ru/mirzoyan-ob-intsidente-s-vendelom-eto-oskorblenie-svoey-zhe-natsii
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Волга (Нижний Новгород)
ФК Зенит
Александр Мирзоян
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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