Бистрович: «ЦСКА верил в победу после первого матча, в ней счет был не по игре»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал победу над «Зенитом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Армейцы обыграли сине-бело-голубых по сумме двух матчей (0:2; 2:0, пенальти — 4:3).

— Чувствуем радость. Мы верили в победу после первого матча, в ней счет был не по игре. Сегодня был полный стадион, который дал нам уверенности. Когда время остается, мы верим. Мы хорошо используем стандарты. Каждый из них — момент для нас.

— Трудно было настроиться на матч?

— Настроиться на этот матч было легко. Со дня поражения в Петербурге мы ждали ответную игру и настраивались. У нас было больше желания выиграть сегодня. Сегодня был самый эмоциональный матч сезона.