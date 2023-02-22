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Сегодня, 22:55

Мележиков поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Локомотивом» в FONBET Кубке России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» (1:0) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Какие впечатления у вас от победы?

— От победы всегда хорошие, а от игры двоякие, — сказал Мележиков. — Два немного разных тайма. Мне показалось, что часть второй половины встречи была за «Локомотивом». При такой погоде, конечно, футболистам было тяжело.

— Это правда, что вы переподписывали контракт с Абаскалем?

— Клуб переподписывал контракт с Абаскалем.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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