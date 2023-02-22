Иван Игнатьев заявил, что «Локомотив» допускал много ошибок в первом тайме матча со «Спартаком»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матча 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Ваш считали андердогом...

— Это дерби. Здесь не может быть легких игр не для кого. Поэтому мы ожидали конкурентной игры, с моментами с нашей стороны и с их. Это было видно по игре.

— С чем связано, что «Локомотив» прибавил во втором тайме?

— Эмоционально подсобрались. В первом тайме допускали много ошибок. Потом перестали это делать, стали лучше играть.

— Согласны с отменой гола?

— Это решение арбитра. Не хотел бы его обсуждать. Так понимаю, что была блокировка и рука.