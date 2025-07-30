Лукин: «Акинфеев напихал Торопу за пропущенный мяч от «Локомотива»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин пошутил о том, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев напихал голкиперу Владиславу Торопу за пропущенный гол в матче Кубка России против «Локомотива» (2:1).

«Хороший интересный кубковый матч с обилием моментов. Хорошо, что мы победили. Эмоции были как в одну, так и в другую сторону, но сегодня мы были сильнее. Тороп один мяч сегодня пропустил, Игорь ему уже напихал. (Смеется.) Но Слава — хороший качественный вратарь», — приводит слова Лукина РИА Новости.

Тороп пропустил на 67-й минуте. Пенальти реализовал Алексей Батраков.