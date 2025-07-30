Футбол
30 июля 2025, 22:19

Лукин: «Акинфеев напихал Торопу за пропущенный мяч от «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент

Защитник ЦСКА Матвей Лукин пошутил о том, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев напихал голкиперу Владиславу Торопу за пропущенный гол в матче Кубка России против «Локомотива» (2:1).

«Хороший интересный кубковый матч с обилием моментов. Хорошо, что мы победили. Эмоции были как в одну, так и в другую сторону, но сегодня мы были сильнее. Тороп один мяч сегодня пропустил, Игорь ему уже напихал. (Смеется.) Но Слава — хороший качественный вратарь», — приводит слова Лукина РИА Новости.

Тороп пропустил на 67-й минуте. Пенальти реализовал Алексей Батраков.

Мойзес против Александра Сильянова в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (2:1).Челестини дает результат. ЦСКА первым обыграл «Локомотив», у Глебова — победный гол и передача

Источник: РИА Новости
Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Матвей Лукин
