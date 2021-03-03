Матвеев — о вылете «Урала» из Кубка: «Безобразно сыграли в обороне»
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев ответил на вопросы журналистов после завершения матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Уфой» (0:3).
— Мы сегодня безобразно сыграли в обороне, особенно во втором тайме. Допустили много невынужденных ошибок. Игра шла до первого гола. К сожалению, мы его сегодня пропустили. Может быть, сказалось недовосстановление. И некоторые игроки пропускали игру. Поздравляю «Уфу» с победой, — приводит слова тренера сайт «Урала».
— С чем связано то, что не все лидеры команды вышли в стартовом составе?
— У нас два дня назад была игра в Краснодаре. Она отняла много сил и эмоций. Поэтому кто-то не восстановился, у кого-то были повреждения. Поэтому не все сегодня смогли принять участие в матче.
— Было очевидно, что игра шла до первого гола, поскольку в первом тайме практически не было моментов. При этом у Панюкова не пошло. Объясните свое решение оставить его на поле после перерыва.
— Надеялись, что пойдет игра. Игра действительно шла до первого гола. Такие матчи часто бывают. К сожалению, мы сегодня первыми допустили невынужденную ошибку.
— Почему так и не был выпущен Погребняк?
— Надеялись на молодого Максименко. Он умеет пользоваться пространством, может обыграть. Поэтому выбрали его.
Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/yurij-matveev-my-segodnya-bezobrazno-sygrali-v-oborone
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