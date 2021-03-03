Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев ответил на вопросы журналистов после завершения матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Уфой» (0:3).

— Мы сегодня безобразно сыграли в обороне, особенно во втором тайме. Допустили много невынужденных ошибок. Игра шла до первого гола. К сожалению, мы его сегодня пропустили. Может быть, сказалось недовосстановление. И некоторые игроки пропускали игру. Поздравляю «Уфу» с победой, — приводит слова тренера сайт «Урала».

— С чем связано то, что не все лидеры команды вышли в стартовом составе?

— У нас два дня назад была игра в Краснодаре. Она отняла много сил и эмоций. Поэтому кто-то не восстановился, у кого-то были повреждения. Поэтому не все сегодня смогли принять участие в матче.

— Было очевидно, что игра шла до первого гола, поскольку в первом тайме практически не было моментов. При этом у Панюкова не пошло. Объясните свое решение оставить его на поле после перерыва.

— Надеялись, что пойдет игра. Игра действительно шла до первого гола. Такие матчи часто бывают. К сожалению, мы сегодня первыми допустили невынужденную ошибку.

— Почему так и не был выпущен Погребняк?

— Надеялись на молодого Максименко. Он умеет пользоваться пространством, может обыграть. Поэтому выбрали его.