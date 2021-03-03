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Судейство

«Уфа» — «Урал»: пенальти в ворота гостей назначен ошибочно

14:38
«Уфа» — «Урал»: пенальти в ворота гостей назначен ошибочно.
«Уфа» — «Урал»: пенальти в ворота гостей назначен ошибочно.
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На 60-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Уфа» — «Урал» (3:0) в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с правой рукой полузащитника Игоря Калинина.

Арбитр Павел Шадыханов сначала пенальти не назначил. Но в его действия вмешались Артем Любимов и Николай Богач, они провели проверку и предложили судье посмотреть видеозапись. Сделав это, рефери указал на 11-метровую отметку.

Решение бригады ошибочное. Калинин не играл в мяч рукой, обе его руки находились в естественном положении.

(Александр Бобров)

Жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России состоится сегодня, 3 марта. Начало — в 17.50 (мск).

Уфа — Урал

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