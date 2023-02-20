Масалитин — о кубковом матче ЦСКА — «Краснодар»: «Много голов в этой встрече не жду»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о шансах армейцев и «Краснодара» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«В день матча ЦСКА — «Краснодар» будет праздник — День защитника Отечества, поэтому армейцы должны победить. Понятно, что будет тяжелая игра. Все-таки у «Краснодара» поменялся тренер. Наверняка, изменился стиль, пришли новые футболисты. Очень многое зависит от погоды. Она может сыграть злую шутку с одной из команд. ЦСКА и «Краснодар» нацелены на атаку. Тяжело будет после сборов показать свои лучшие качества. Много голов в этой встрече не жду», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

Первый матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 23 февраля и начнется в 17.30 по московскому времени.