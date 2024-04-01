Масалитин поделился ожиданиями от матча «Балтика» — ЦСКА в Кубке России

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между армейским клубом и «Балтикой».

Игра состоится 3 апреля в Калининграде на стадионе «Ростех-Арена». Начало — в 18.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Иванов.

«Думаю, что в первом матче будут играть смешанные составы. Тем, кто не попадает в основу, нужна игровая практика. А уже вторая игра будет ответственной, на результат. Так что в первой встрече все возможно», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Ответная встреча команд пройдет в Москве на «ВЭБ-Арене» 16-18 апреля (точные дата и время будут известны позднее).