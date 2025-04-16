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Маркиньос — о праздновании гола со Станковичем: «Деян плакал со мной после смерти моего отца»

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Спартака» Марикньос рассказал, почему отпраздновал гол с главным тренером Деяном Станковичем в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала» (3:0).

«Тренер мне очень помогал. После смерти моего отца Деян плакал вместе со мной в моем номере. Он знает обо всем, что произошло. Теперь я — глава моей семьи. Поэтому было очень важно поблагодарить тренера за все, что он для меня сделал», — цитирует футболиста пресс-служба «Спартака».

В игре с «Уралом» Маркиньос был признан лучшим игроком матча.

Всего в этом сезоне на счету 25-летнего бразильца 29 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 7 результативными передачами.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Деян Станкович
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста
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