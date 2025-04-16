Маркиньос — о возвращении активных фанатов: «Приходите еще, чтобы я больше забивал!»

Нападающий «Спартака» Маркиньос прокомментировал возвращение активных болельщиков в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала» (3:0).

«Невероятное зрелище. И мне это помогло: они пришли, и я забил! Приходите еще! Чтобы я больше забивал! Отличный праздник, очень красиво. Надеюсь, болельщики будут приходить и дальше. С ними мы сильнее!» — цитирует футболиста пресс-служба «Спартака».

В игре с «Уралом» Маркиньос был признан лучшим игроком матча.

Всего в этом сезоне на счету 25-летнего бразильца 29 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 7 результативными передачами.