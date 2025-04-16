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Маркиньос: «Мой сын вчера попросил у Бога, чтобы я забил»

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Спартака» Маркиньос прокомментировал свою гол в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала» (3:0).

«Это особенный вечер для меня! Думаю, все знают, сколько я работал, чтобы это наконец случилось. Но многие не представляют, что произошло в моей семье в этом сезоне. Я потерял отца, у меня была операция... Но сейчас я счастлив. Мой отец, я уверен, тоже сейчас очень радуется за меня на небесах. Посмотрю момент [забитого гола] дома, с сыном. Вообще, это невероятно: мой сын вчера попросил у Бога, чтобы я забил. И это произошло. Я очень рад! Моя семья мне очень помогает», — цитирует футболиста пресс-служба «Спартака».

В игре с «Уралом» Маркиньос был признан лучшим игроком матча.

Всего в этом сезоне на счету 25-летнего бразильца 29 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 7 результативными передачами.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста
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