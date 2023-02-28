Маркао — об инциденте с Венделом: «Такие ситуации случаются не только в России»

Бывший нападающий «Спартака» Маркао отреагировал на эпизод с брошенным бананом в полузащитника «Зенита» Вендела в четвертьфинальном матче с «Волгой» в рамках Пути регионов FONBET Кубка (3:0).

«Очень печально, что это произошло, но такие ситуации, к сожалению, случаются во всем мире, а не только в России. Посмотрите, что происходит в Испании с Винисиусом — он постоянно сталкивается с проявлениями расизма. В Бразилии тоже есть случаи проявления расизма, и местные власти мало что делают для решения этой проблемы. Когда я играл в футбол, то в мире было еще больше проявления расизма, но мы ничего не могли с этим поделать. Разумеется, нельзя оставлять безнаказанными таких болельщиков, они — плохой пример для общества. Федерации футбола должны жестче наказывать таких фанатов», — приводит «РБ Спорт» слова Маркао.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.