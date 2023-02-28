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Сегодня, 14:48

Гуренко: «Не считаю, что «Локомотив» засудили во второй кубковой игре»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о матчах железнодорожников и «Спартака» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Если говорить про первый кубковый матч между «Спартаком» и «Локомотивом», то игра шла с переменным успехом — инициативой владели, то одни, то другие. Были индивидуальные ошибки на протяжении всех встреч. «Спартак» неплохо действовал в обоих матчах, и в итоге прошел дальше. Как по мне, обе встречи были очень интересными, если не смотреть первый тайм «Локомотива» в первой игре», — приводит Metaratings.ru слова Гуренко.

Также он высказался о судействе в ответной игре команд.

«Не считаю, что «Локомотив» засудили во второй кубковой игре. Момент со вторым голом много показывали и разбирали. Для меня любое решение арбитра является правильным. Да, там было что-то, но я считаю, что в этом эпизоде ошибся Тикнизян. Нужно было сыграть надежнее и выбить мяч за пределы поля в крайнем случае. Если говорить про эпизоды с пенальти, то здесь тоже все нормально. Все одиннадцатиметровые были. Правильно, что заставили Промеса перебивать пенальти», — добавил специалист.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

Источник: https://metaratings.ru/news/gurenko-ne-schitayu-chto-lokomotiv-zasudili-vo-vtoroi-kubkovoi-igre-dlya-menya-lyuboe-reshenie-arbitra-yavlyaetsya-pravilnym-231561/
Сергей Гуренко
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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