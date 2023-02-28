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Сегодня, 15:53

Президент «Урала» Иванов: «Кубок России проходит на высоком уровне. Хорошая система, все команды задействованы»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что думает о нынешнем формате FONBET Кубка России.

«Кубок России проходит очень хорошо, на высоком уровне. Мне нравится, все нормально. Хорошая система, все команды задействованы. Конечно, хотелось бы, чтобы наши гранды почаще ездили на периферию. Мы не играем в Пути регионов, но так получилось, что туда попал «Зенит». Посмотрите, сколько народу пришло на питерскую команду в Ульяновске. Теперь там люди будут долгие годы вспоминать, что к ним приезжал «Зенит». Для нас это хорошая тема. Мы довольны игрой. Все давно хотели больше играть, вот и получили больше матчей — в группе провели шесть встреч, сейчас две сыграли, впереди еще две игры. Это уже 10 матчей», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

27 февраля «Урал» обыграл «Ростов» в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России (2:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-urala-nravitsya-format-kubka-rossii-kluby-zarabaty-vayut-nesravnimo-bol-she/
Кубок России
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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