Мануэл Фернандеш: "Хорошо, что ВАР начали использовать в Кубке"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш прокомментировал результат первого полуфинального матча Олимп-Кубка России против "Ростова" (2:2).

- Что случилось с "Локо"? Почему вы не забили первые?

- Сложная игра. У соперника очень хорошая защита, игра "Ростова" великолепно организована. Соперник хорошо играл на контратаках. Мы допустили несколько ошибок. Но результат нельзя назвать плохим. Сегодня была ничья. Все решится в ответном поединке.

- Какие ощущения от использования ВАР?

- Я не видел эпизод с пенальти. Но, я думаю, это хорошо, что систему начали использовать в Кубке.

- Что конкретно по "Локомотиву"? Эпизод с пенальти был правильно назначен?

- Думаю, пенальти бы в эпизоде ранее. Если бы посмотрели предыдущий эпизод, то назначили бы пенальти. (Илья Егоров, Константин Колмаков)

Ответный матч между "Ростовом" и "Локо" пройдет 15 мая в Ростове-на-Дону.

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