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Малком считает, что «Спартак» провел отличный матч с «Зенитом»

23:08
Джордан Ларссон и Малком. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Джордан Ларссон и Малком. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Малком после победы над «Спартаком» (2:1) в матче полуфинала Кубка России подвел итоги встречи. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

«Легких игр не бывает, — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита». — Думаю, «Спартак» провел отличный матч. Ну а мы сделали свою работу — создали много голевых моментов и, что самое важное, одержали победу над сложным соперником.

В момент, когда «Спартак» сравнял счет, он играл очень здорово, владел мячом больше, чем мы. Но у нашей команды достаточно мастерства, тут играют опытные футболисты, которые в нужный момент оказываются в нужном месте и забивают гол или решают судьбу эпизода за счет результативного паса.

Мы были хороши сегодня. Теперь надо отдохнуть и восстановить силы, впереди у нас финал — надеюсь, мы победим! Разумеется, отнесемся к сопернику со всем уважением, но если мы достигли решающего матча, то только для того, чтобы поднять кубок над головой.

Сейчас я счастлив, но знаю, что могу быть еще счастливее, завоевав свой второй трофей в России. Надо работать, продолжать добиваться своего. Потому что финалы не играются, они выигрываются!"

Зенит — Спартак

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-07-19-malkom-finaly-ne-igrayutsya-finaly-vyigryvayutsya-khotim-podnyat-kubok-nad-golovoy.htm

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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