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Сегодня, 14:47

Мацуев — о противостоянии «Спартака» и «Локомотива»: «Ничего еще не решено»

Мацуев поделился мнением о противостоянии «Спартака» и «Локомотива»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился с «СЭ» ожиданиями от ответного матча красно-белых с «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ (верхняя сетка) FONBET Кубка России. Команда Гильермо Абаскаля выиграла у железнодорожников в первой встрече — 1:0.

«Второй тайм первого матча показал, что «Локомотив» может доставить неприятности любой команде. В первом матче все могло закончиться по-другому. Ничего еще не решено. Надо биться дальше и проходить. Будет интересно смотреть, как новые ребята вливаются в коллектив. Приятно смотреть на нашу молодежь, которой доверяет Абаскаль. Одиннадцать россиян на поле произвели впечатление. Может быть, нахлынули ностальгические воспоминания о «Спартаке» 80-х и 90-х, когда легионеров еще не было», — сказал Мацуев «СЭ».

Ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» состоится 27 февраля.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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