Масалитин рассказал, как погодные условия могут сказаться на матче «Зенита» и «Волги»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, как состояние поля в Ульяновске и погодные условия могут сказаться на матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России, где сразятся ульяновская «Волга» и петербургский «Зенит».

«В «Зените собраны такие техничные игроки, бразильцы, они любят с мячом повозиться, они любят сыграть очень тонко, еще что-то, а здесь мяч может скакать, и они будут играть в несвойственный футбол. Тут на первый план помимо мастерства выходят также морально-волевые качества. Кто как себя проявит в мороз... Но мы видим, что на протяжении нескольких дней показывали матчи в Кубке. Конечно, при таких условиях тяжело играть и показывать результаты», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля в Ульяновске и начнется в 14.30 (мск).