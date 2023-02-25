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Сегодня, 14:32

Масалитин рассказал, как погодные условия могут сказаться на матче «Зенита» и «Волги»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, как состояние поля в Ульяновске и погодные условия могут сказаться на матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России, где сразятся ульяновская «Волга» и петербургский «Зенит».

«В «Зените собраны такие техничные игроки, бразильцы, они любят с мячом повозиться, они любят сыграть очень тонко, еще что-то, а здесь мяч может скакать, и они будут играть в несвойственный футбол. Тут на первый план помимо мастерства выходят также морально-волевые качества. Кто как себя проявит в мороз... Но мы видим, что на протяжении нескольких дней показывали матчи в Кубке. Конечно, при таких условиях тяжело играть и показывать результаты», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля в Ульяновске и начнется в 14.30 (мск).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/25/19829029.shtml?updated
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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