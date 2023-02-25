Деменко считает, что «Зениту» придется побиться с «Волгой»

Бывший футболист московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Максим Деменко признался, что ждет тяжелого матча от поединка ульяновской «Волги» и петербургского «Зенита», которые сразятся в рамках четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Ну, можно так сказать, «Зенит» — в какой-то степени фаворит, но с ульяновской «Волгой» придется побиться, и матч будет достаточно тяжелый. Для «Зенита» самое главное — это первому забить, чтобы раскрепостить игру, чтобы «Волга» раскрылась в какой-то степени. «Волга» однозначно будет от обороны играть и ждать свои моменты на контратаках. Поэтому «Зениту» нужно обязательно первому забить. Тогда игра может сложиться гораздо легче и проще. Все-таки погода и температурные условия будут влиять», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

На данный момент счет в матче «Зенит» — «Волга» 0:0.