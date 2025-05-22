Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»

«Спартак» должен будет выплатить 180 тысяч рублей штрафа за неподобающее поведение в финале пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2).

«Штраф 100 тысяч рублей за неподобающее поведение «Спартака» во время матча Кубка России против «Ростова». Скандирование болельщиками «Спартака» нецензурных выражений в адрес судей — 30 тысяч рублей. После матча в сторону судей был брошен пластиковый стакан, «Спартак» оштрафован еще на 50 тысяч рублей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Дополнительной дисквалификации избежал полузащитник красно-белых Наиль Умяров, который был удален во втором тайме.

«ЭСК приняла решение, что Умяров удален правильно. Это первое нарушение футболиста, не носило агрессивный характер. Принято решение не применять дополнительную дисквалификацию. Пропускает следующий матч Кубка России по футболу. Умяров извинился перед Комличенко за инцидент», — сказал Григорьянц.