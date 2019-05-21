"Локомотив" вылетел в Самару на матч с "Уралом"

"Локомотив" в своем официальном Твиттере сообщил, что вылетел на финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала". Встреча пройдет в среду, 22 мая, в Самаре.

- Вылетаем в Самару. Здесь все! - говорится в сообщении железнодорожников.

Напомним, в полуфинале Кубка России "Локомотив" победил "Ростов" с общим счетом 4:2, а "Урал" обыграл "Арсенал" (3:2).

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